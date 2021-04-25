Бийск: Жильцы аварийных домов в Барнауле провели митинг

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Люди надеются обратить более пристальное внимание властей на свою проблему.

В субботу, 24 апреля в Барнауле на площади Свободы состоялся митинг жильцов аварийных домов. Как сообщает «Толк», всего на площади собралось около двадцати митингующих, живущих в разных районах города.

Собравшиеся написали коллективное письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовали взять на контроль уголовные дела, которые возбудили в крае по аварийным домам, подлежащих расселению, и одному капитально отремонтированному.

Кроме того, митингующие обратились к главе правительства РФ Михаила Мишустина и губернатору края Виктора Томенко с просьбой решить проблему с переселением.

В Барнауле аварийными признаны 224 многоквартирных дома. Их жители опасаются, что дома могут обрушиться в любой момент. Отметим,что в Бийске, согласно информации интернет-сервиса «ГосЖКХ», за последние годы 379 домов официально признаны аварийными.

По замкнутому кругу: как выживают бийчане в так называемых «списанных» домах

15:50, 29.03.2021 1572

Бийский рабочий