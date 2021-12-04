ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: Жертва полусферы: в Бийске еще один «лихач» повис на ограждении у «Ривьеры»

Горняк22
10 часов Ago

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Еще один казус с полусферами у ТРЦ «Ривьера» в Бийске – на нее «ловятся» совсем не те, против кого они поставлены

Компания «Сотрудник» опубликовала новое видео с онлайн-камер, на котором запечатлен эпизод с неудачно газанувшим водителем на парковке у бийского торгового центра. Его автомобиль, видимо по неосторожности, наехал на бетонное ограждение, установленные на парковке, чтобы защищать ее от любителей дрифта.

 

На кадрах хорошо видно, что водитель уверенно поехал вперед и довольно ловко наскочил днищем машины на полусферу, а вот обратно уже никак.

«БР» уже писал, что такая невнимательность водителя может стоить автомобилю серьезных повреждений. Тем более, самостоятельно съехать с такой бетонной «ловушки» уже не получится.

Бийчане в комментариях под видео, которое распространилось в соцсетях, смеются, что на полусферы пока попадаются только случайные автомобилисты, но совсем не те, для кого они были установлены:

— Скоро количество пострадавших от полусфер «недрифтеров», превысит число страдающих от дрифтеров горожан.

— Кроме невиновных торопыг на эти полусферы еще никто не напоролся.

Жертва полусферы: в Бийске еще один

В Бийске водитель на парковке повис на полусфере, защищающей от дрифтеров

12:17, 19.11.2021 2251

 

Бийский рабочий

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