Бийск: Женское счастье: бийчанки делятся праздничным настроением в Инстаграм

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Сделать фото с подаренными цветами — неотъемлемая часть праздника для современной девушки.
Бийчанки поздравляют друг друга в Инстаграм и делятся своими праздничными снимками с цветами и подарками от любимых. «БР» собрал подборку восьмимартовских фотографий жительниц Бийска, которые подарят весеннее настроение каждому.
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