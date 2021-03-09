ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Женское счастье: бийчанки делятся праздничным настроением в Инстаграм

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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Сделать фото с подаренными цветами — неотъемлемая часть праздника для современной девушки.

Бийчанки поздравляют друг друга в Инстаграм и делятся своими праздничными снимками с цветами и подарками от любимых. «БР» собрал подборку восьмимартовских фотографий жительниц Бийска, которые подарят весеннее настроение каждому.

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Публикация от Светлана Бессонова (@dr._bessonova)

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Публикация от Фотограф Анастасия (@golotvina_foto)

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Публикация от SOFIA LISS (@sofiya__liss)

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Публикация от БРОВИ СПБ | БИЙСК️ОБУЧЕНИЕ (@beauty_for_you_brows)

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Публикация от Анастасия Чубур (@anastasiya_chubur)

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Публикация от Маша (@mi.mimari)

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Публикация от Яна Неверова ツツツ (@ya_neverova_)

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Публикация от Tomshina (@anari_naa)

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Публикация от ПРИЧЕСКИ БИЙСК (@katya_kobegina)

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Публикация от Ритуля L (@rita.lutai)

Бийский рабочий

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