Бийск: Женское счастье: бийчанки делятся праздничным настроением в Инстаграм

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Сделать фото с подаренными цветами — неотъемлемая часть праздника для современной девушки.

Бийчанки поздравляют друг друга в Инстаграм и делятся своими праздничными снимками с цветами и подарками от любимых. «БР» собрал подборку восьмимартовских фотографий жительниц Бийска, которые подарят весеннее настроение каждому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Бессонова (@dr._bessonova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф Анастасия (@golotvina_foto)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOFIA LISS (@sofiya__liss)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРОВИ СПБ | БИЙСК️ОБУЧЕНИЕ (@beauty_for_you_brows)

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Бийский рабочий