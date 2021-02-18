Бийск: Ждали целый год: в Алтайском крае проведут 42 мероприятия для туристов • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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В регионе составили событийный календарь на лето-2021.

В Алтайском крае выпустили бесплатное информационное издание для путешественников. Его подготовили Туристский центр Алтайского края и региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности.

56 страниц событийного календаря Алтайского края охватывают предстоящие 10 месяцев 2021 года. Гид анонсирует 42 мероприятия: гастрономические праздники и массовые старты, тематические форумы и музыкальные фестивали. Ближайшее из них — «Сибирская Масленица», которая пройдет 13 марта на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.

В путеводителе собраны данные не только о ставших традиционными и популярными событиях, но и о новых мероприятиях. В их числе фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев. Некоторые проекты заявлены с открытой датой.

Добавим, с конца марта 2020 года в Алтайском крае из-за пандемии не было проведено ни одно мероприятие событийного туризма – впервые за всю историю региона.

Масленица на «Сибирском подворье» состоится, но с учётом ограничений

16:44, 09.02.2021 948

Бийский рабочий