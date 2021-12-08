Бийск: Ждать нечего: экономисты о том, как будут меняться цены на продукты питания

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Экономисты советуют россиянам не ждать снижения цен в магазинах – цены выросли практически на все продукты питания

Цены на продукты питания росли на протяжении всего 2021 года, рассказала Наталья Сафина, руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР в интервью агентству «Прайм». При этом официальная инфляция в этом году превысит 8%, что в два раза больше целевого показателя Банка России.

Высокие цены на продовольствие – тренд не только России, но и всего мира. Из-за последствий пандемии с этим столкнулись крупные страны – пока ситуация не станет стабильной на глобальном уровне, не нормализуется она и в России.

В частности, на росте цен продуктов питания в нашей стране сказался дефицит трудовых мигрантов, высокий потребительский спрос (он поддерживается высокими темпами кредитования населения), низкие сборы урожая в этом году, высокая закредитованность населения.

Кроме того, по мнению экономиста, инфляционные риски повышает появление омикрон-штамма. Если он спровоцирует новую волну ограничений (как в 2020 году), то высокая инфляция сохранится надолго. Впрочем, если риски преувеличены, то теоретически можно будет вернуться к целевой цифре (4%) регулятора — но к началу 2023 года.

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18:15, 06.12.2021 845

Бийский рабочий