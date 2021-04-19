Бийск: Ждали год: в Барнауле с полным аншлагом прошел концерт группы «Би-2»19.04.2021
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Концерта зрители ждали ровно год – из-за пандемии коронавируса он смог состояться только сейчас.
В субботу в Барнауле с аншлагом прошел концерт рок-группы «Би-2», жители города и края делятся фото, видео и впечатлениями в социальных сетях.
Концерт прошел на Титов-Арене. Выступление длилось почти три часа, за которые музыканты успели исполнить практически все хиты и новые композиции – всего прозвучало более 20 песен. Помимо хитов музыканты показали оригинальное световое и файер-шоу, практически все композиции сопровождались необычным световым мультимедийным оформлением.
Добавим, что билеты на концерт стоили от 2000 рублей в фан-зоне, Те, кто купили билеты год назад, говорят, что тогда отдали за них 2000 рублей. Но многие сошлись во мнении, что эти деньги музыканты «отработали» до копейки — зрелище и эмоции, оставшиеся после концерта, стоят гораздо дороже. Бийчане, побывавшие на концерте, говорят, что потратили бы и больше — в Бийск звезды такого уровня не приезжают, да и выступать им, кроме сцены ГДК, негде.
Группа планировала выступить в краевой столице в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса концерт перенесли на год.
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