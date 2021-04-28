Бийск: Жара и ветер: 28 апреля в Алтайском крае воздух прогреется до +28 градусов

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В регионе ожидается максимальное потепление этой весны, но все может испортить ветер.

В среду, 28 апреля на территории Алтайского края температура воздуха составит +18,+23 градуса. При этом по югу воздух местами прогреется до +28 градусов, сообщают специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем будет преимущественно без осадков, однако местами возможны небольшие, а по востоку местами умеренные дожди и грозы.

Кроме того, по данным синоптиков в Алтайском крае днём 28 апреля ожидается усиление ветра. Он будет юго-западным, 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +4,+9 градусов. Осадки прекратятся. Ветер станет северо-западным, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Бийске в среду столбики термометров поднимутся до +21 градуса. При этом днем ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +9,+15 градусов и продолжит идти дождь. По прогнозам синоптиков сильных порывов ветра в Бийске не будет, скорость составит 3-5 м/с.

Бийский рабочий