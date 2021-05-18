Бийск: Жара и грозы: 18 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +31 градуса

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В Бийске 18 мая воздух прогреется до +26 градусов.

Во вторник, 18 мая в Алтайском крае температура воздуха составит +26,+31 градус. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает региональный ЦГМС. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 6-11м/с, местами порывы 15-20м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +10,+15 градусов. Местами в восточных районах ожидаются небольшие дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 18 мая воздух прогреется до +26 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +13, +15 градусов.

В ночные и утренние часы метеоусловия в Бийске будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.

Бийский рабочий