Бийск: Жаркие выходные: 15 мая воздух в Алтайском крае прогреется до +28 градусов

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Погода в субботу будет по-настоящему летней.

В субботу, 15 мая температура воздуха в Алтайском крае составит +23,+28 градусов. В отдельных районах региона возможны небольшие дожди, сообщает краевой ЦГМС. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью температура опустится до +9,+14 градусов, местами в предгорьях ожидается +3,+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске 15 мая воздух прогреется до +23 градусов. День будет солнечным. Скорость ветра 2-6 м/с. Ночью температура воздуха составит +11,+12 градусов.

В утренние часы, 15 мая метеоусловия в Бийске будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.

Бийский рабочий