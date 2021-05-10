Бийск: Жара, танцы и музыка: бийчане празднуют День Победы на Петровском бульваре

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Давно уже главный бульвар города не видел столько бийчан.

У фонтана и аттракционов, на дорожках бульвара и у главной сцены сегодня очень оживленно.

С 14.00 до 18.00 здесь проходит праздничный концертный марафон «Великой Победе – 76 лет!»: работают тематические фотозоны «Бийск помнит», выступают детские и взрослые коллективы. Также бийчане могут принять участие в акции «Бал Победы» — духовой оркестр будет играть музыкальные мелодии военных лет, а танцевальный клуб «Традиция» исполнит танцы того времени. В 18.00 на Петровском бульваре состоится подведение итогов фестиваля «Голоса Победы».

Кому не хватит праздника, смогут отправиться на площадку к ДК БОЗ – там с 17.00 начнется народное гуляние «Поем песни Великой Победы»: праздничный концерт, выступления артистов, конкурсы, всех желающих будут кормить солдатской кашей.

А с 18.00 в Приобской части города на площадке у ГДК начнется концертная программа «Музыка. Весна. Победа».

А вот фейерверка в этом году в Бийске не будет – ни на Петровском бульваре, ни у ДК БОЗ. Так что после окончания концертов на площадках праздничная программа в Бийске завершится.

Почему им можно? Бийчане возмущены отменой салюта в честь Дня Победы

12:28, 09.05.2021 2837

Бийский рабочий