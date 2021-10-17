Бийск: Жалеть не будут: в городах Алтайского края проходят рейды Роспотребнадзора

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В Бийске с начала года за несоблюдение масочного режима к административной ответственности привлекли около двух тысяч человек

В Алтайском крае продолжается проведение надзорных мероприятий, посвященных контролю за соблюдением масочного режима. За минувшую неделю рейдовые проверки специалистов Управления прошли в городах Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, а также в административных центрах районов Алтайского края.

За неделю было проинспектировано 644 объекта торговли и общественного транспорта, из них в 46 случаях были выявлены нарушения масочного режима и санитарного законодательства. Полный список нарушителей опубликован на сайте Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В Бийске с начала года за несоблюдение масочного режима к административной ответственности привлекли около двух тысяч человек. Сотрудниками Роспотребнадзора составлены протоколы и в отношении сотрудников торговых точек, которые игнорируют установленные требования. Однако здесь наказание еще более жесткое.

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, влечет наложение штрафа в размере:

от 15 до 40 тыс. руб. – для граждан,

от 50 до 150 тыс. руб. – для должностных лиц,

от 200 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юридических лиц.

Решение об избрании меры наказания принимает суд.

С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды

16:02, 14.10.2021 4158

Бийский рабочий