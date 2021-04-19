Бийск: «Жаришка в Геше»: более 1700 раздетых лыжников закрыли сезон в Шерегеше

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На GrelkaFest в Шерегеше обновили рекорд России по массовому спуску с гор на лыжах в купальниках.

Рекордное количество лыжников со всей страны на зависть всем жарко провожали зиму в субботу 17 апреля. Горнолыжники и сноубордисты приняли участие в массовом спуске с горы в купальниках, который прошел на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Как сообщила пресс-служба фестиваля, в заезде участвовали 1 772 человека, что на 11 превышает предыдущий рекорд, установленный в 2019 году. На этом веселье не закончилось. Гостей курорта ждали снежный бассейн, конкурс красоты и несколько музыкальных площадок.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник был отменен, а сам сезон завершили на месяц раньше.

В пресс-службе отметили, что в этом году особое внимание было уделено безопасности участников. Регистрация на спуск была проведена бесконтактно, для увеличения социальной дистанции было организовано две, а не одна сцена.

— Для участников фестиваля подготовили массу спортивных снежных состязаний в снежном бассейне: прыжки в бассейн на лыжах и сноубордах, «Фан биатлон», «Кубок конструкторов», — рассказали организаторы фестиваля.

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Маршрут на выходные: выезжаем за пределы региона и отправляемся в Горную Шорию

13:20, 07.03.2021 1149

Бийский рабочий