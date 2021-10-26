Бийск: Известному бийскому застройщику грозит банкротство

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Бийчанам данный застройщик хорошо известен по истории с пятиэтажным жилым домом у реки на Зеленом Клине.

Налоговая инспекция №16, которая занимается взысканием долгов с несостоятельных юридических и физических лиц, подала ряд заявлений на банкротство бийской компании «Прометей», сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Необходимость банкротства обусловлена суммой долга компании «Прометей» в 2 млн рублей. Заявление принято к рассмотрению, заседание арбитражного суда намечено на 11 ноября.

Еще одно заявление подано в отношении ООО ППК «Прометей», его рассмотрят 27 октября. Сумма долга в этом случае не указана.

По данным налоговой службы, компании взаимосвязаны. Ими руководит семья Казаковых (Александра Анатольевича и Евгения Александровича). У ООО ППК «Прометей» имеется задолженность порядка 900 тыс. рублей. В прошлом году организация сработала с убытком в 8 млн рублей.

Начиная с 2014-го года обе компании имеют порядка 100 исков от кредиторов, поставщиков, подрядчиков, органов местного самоуправления. Имеется 40 открытых исполнительных производств у судебных приставов на общую сумму более 12 млн рублей.

Бийчанам данный застройщик хорошо известен по истории с пятиэтажным жилым домом у реки на Зеленом Клине по ул. Советской, 199/10. Пятиэтажка стала 15-летним долгостроем.

Дольщики бийского долгостроя уже не надеются на благоприятный исход дела

16:34, 21.11.2018 2806

Застройщик успел возвести первую блок-секцию дома, еще одну подняли на три уровня, третья застыла на стадии котлована. Сейчас срок сдачи объекта намечен на конец 2022 года, однако строительство не продвигается.

Кроме того, в феврале 2020 предприниматели подали в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края уведомление о приостановке строительства. При этом в доме распродано 28% квартир (из 40) в среднем по 28 тыс. рублей за квадрат.

Бийский рабочий