Бийск: Известное озеро Уткуль на Алтае превращается в болото, а власти бездействуют

1

Власти обоих уровней фактически бездействуют, перекладывая ответственность друг на друга.

Популярное в Алтайском крае и всей Сибири озеро Уткуль начало заболачиваться и зарастать травой. Об этом обеспокоенные местные жители сообщили ИА «Банкфакс».

Они пояснили, что прежде на озере располагалось рыбное предприятие, которое следило за его состоянием и проводило зарыбление. А после закрытия рыбзавода водный объект стал приходить в упадок.

Журналисты попытались разобраться в ситуации и направили запросы в администрацию Троицкого района, на территории которого частично находится озеро и Минприроды региона. Ответы чиновников дали понять — власти обоих уровней фактически бездействуют, перекладывая ответственность друг на друга.

В администрации на вопросы о том, по какой причине озеро превращается в болото, а муниципалитет не принимает мер по его сохранению, конкретных ответов не дали. Глава района Игорь Краснов, подписавший ответ, процитировал Водный кодекс РФ, отметив, что водные объекты находятся в федеральной собственности, и перечислил полномочия органов государственной власти в этой сфере. Также чиновник посоветовал задать вопросы в Минприроды Алтайского края как профильному уполномоченному ведомству.

В министерстве же пояснили, что для решения проблемы администрация Троицкого района должна была выступить с ходатайством о принятии мер для предотвращения заболачивания водоема и соответствующим обоснованием. Но такой заявки в Минприроды от местных чиновников не поступало.

— Ни на одном из уровней власти не изъявили желания самостоятельно изучить ситуацию с заболачиванием водного объекта и найти выход из ситуации. Органы лишь ссылаются друг на друга. Не исключено, что наиболее эффективным решением проблемы в данной ситуации может стать вмешательство природоохранной прокуратуры, которая подтолкнет чиновников к работе, — пишет информационное агентство.

Жители Солонешенского района боятся, что золотодобытчики нанесут вред экологии

11:41, 01.07.2021 999

Бийский рабочий