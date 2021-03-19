Бийск: Известного блогера-путешественника подписчики пригласили посетить Бийск

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Алексея Пивоварова (@pivo_varov) после поста о «загадочном и опасном» Барнауле, бийчане пригласили в наукоград.

В прошлом журналист телеканалов НТВ и СТС, а сейчас ведущий собственного канала на YouTube «Редакция» (более 2 млн подписчиков) Алексей Пивоваров в Instagram в своей рубрике #городапивоварова рассказал про Барнаул. Историей о столице Алтайского края с ним поделилась местная жительница Екатерина Лузина.

По мнению ведущего, Барнаул вполне бы мог «занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба «столицу мира».

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— Барнаул загадочен и опасен. По слухам, здесь в секретном подземном тоннеле между современным дворцом бракосочетания и городской администрацией похоронен настоящий Ленин (в Мавзолее якобы подделка, да). Барнаул самобытен и опытен. Здесь сохранились шедевры русского зодчества — прекрасные деревянные дома с мезонинами. Барнаул созидателен и упорен. Классная городская история: художник Валерий Метелица в начале 2000-х решил сделать лебедя из торчащей изогнутой трубы на мосту.

При этом Алексей призвал подписчиков активнее рассказывать о своих городах под хэштегом #городапивоварова.

Откликнулись подписчики из Бийска:

— Если есть время и желание, приезжайте в Бийск, — написали бийчане.

— Может, не надо так людей пугать? – запереживали остальные участники беседы.

— Надо, если комментаторам из Барнаула кажется, что в их городе больно глазам, то в Бийске они б скончались от болевого шока. В Барнауле хоть медленно, но приводят город в порядок, а в Бийске все только ветшает, увы! – вынесли резюме люди, по всей вероятности, хорошо знающие второй по величине город региона.

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07:40, 18.03.2021 1445

Бийский рабочий