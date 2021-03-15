Бийск: Изменения неизбежны: в Гидрометцентре рассказали о глобальном потеплении

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о неизбежности глобального потепления.

Даже если человечество избавится от парниковых газов и будет соблюдать рекомендованные ограничения, глобальное потепление все равно наступит. Об этом «Российской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Но если даже предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, специальные фильтры, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно, — пояснил глава Гидромета.

Синоптик призвал не бояться этого. По его словам, скорее всего, климат до конца тысячелетия не изменится настолько, что зима в Северном полушарии уменьшится до двух месяцев.

— Одним из наиболее характерных признаков зимы сезона-2020/21 стала более частая и резкая смена погодных процессов. В качестве примера: на юге России в январе и феврале в отдельные дни фиксировали рекордное тепло — до +20 градусов, которое мгновенно сменялось обильными снегопадами, когда выпадало по 20 см снега. А на Урале и в Приволжье морозы до –30 градусов резко сменялись околонулевой температурой и дождями, — рассказал Роман Вильфанд.

Зима теплеет примерно со скоростью 0,5 градуса за десятилетие, но при этом наблюдается большая межгодовая изменчивость. Например, в прошлом году зима выдалась рекордно теплой, а в этом — заметно холоднее. Так будет происходить и дальше, считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

Ранее научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов сообщил, что 2021 год может быть холоднее, чем предыдущий. Однако это говорит не об отсутствии глобального потепления, а об аномалии на фоне «общевековой традиции», пояснил он.

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09:53, 09.03.2021 10098

Бийский рабочий