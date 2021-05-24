Бийск: Избежали трагедии: бийчанка заметила на балконе ребенка без присмотра взрослых

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Полицейские призывают бийчан не оставлять детей без присмотра.

В дежурную часть полиции обратилась 31-летняя бийчанка. Она сообщила правоохранителям, что на балконе второго этажа находится маленький ребенок без присмотра взрослых.

В ходе разбирательства выяснилось, что пока родителей не было дома, за 5-летней девочкой оставили следить 18-летнюю родственницу. Хорошо, что обошлось без трагедии.

Не стоит забывать, что малыши очень любопытны. Забраться на подоконник и смотреть в окно — одно из любимых занятий детей. И потому главная задача взрослых — внимательно следить за своими чадами, отмечают в МУ МВД России «Бийское».

Кроме того, не стоит надеется на прочность москитной сетки. Она, как правило, только создает видимость защиты. На самом деле сетка не способна выдержать большое давление. Случаев, когда дети выпадают из окна довольно много. Сейчас стоит быть максимально бдительными.

— Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на короткое время. Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Поставьте специальные фиксаторы, которые позволят открыть окно не более чем на несколько сантиметров, — советуют правоохранители.

Во избежание трагедии родителям советуют держать окна закрытыми

15:58, 20.05.2019 736

Бийский рабочий