ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Бийск: Из-за негатива россиян власти заменят термин «QR-код» другим

Горняк22
11 минут Ago

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В числе вариантов нового названия – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт»

В Кремле и правительстве планируют отказаться от термина «QR-код» при оформлении документа, свидетельствующего о вакцинации от COVID-19, медотводе или перенесенной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на источники. Власти задумались над возможным переименованием документа.

Источники издания отмечают, что правительство намерено сократить использование термина «QR-код» в публичном пространстве, так как закрытые социальные исследования показали, что более половины россиян отнеслись к нему негативно.

В числе вариантов нового названия – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и т. д.

— QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, — пояснил РБК федеральный чиновник.

Один из собеседников журналистов отметил, что многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код». Часть граждан считают это слово сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод.

Из-за негатива россиян власти заменят термин «QR-код» другим1

Алтайские предприниматели написали письмо депутатам с просьбой отменить QR-коды

10:08, 27.11.2021 4568

 

Бийский рабочий

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