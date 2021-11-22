Бийск: Из-за коронавируса в тюрьмах Алтайского края прекратили свидания

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Ограничения коснулись как краткосрочных, так и длительных свиданий обвиняемых с родственниками

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы РФ главным государственным санитарным врачом МСЧ-22 ФСИН России вынесено постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

— В соответствии c данным постановлением и до особого указания в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю приостановлено предоставление осужденным, подозреваемым и обвиняемым длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, — сообщает пресс-служба ведомства.

Предоставление встреч подозреваемым, обвиняемым и осужденным с защитниками, адвокатами и другими лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, осуществляется через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты (маска, перчатки). Лица с признаками острого респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела в учреждения не допускаются.

Также приостановлен прием граждан по личным вопросам. Для направления обращений на сайте УФСИН России по Алтайскому краю работает интернет-приёмная.

— Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Алтайскому краю, — подчеркнули в пресс-службе.

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17:36, 20.11.2021 604

Бийский рабочий