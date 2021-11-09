Бийск: Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов у россиян сократился на полгода
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Из-за сбоя программы произошло изменение дат последующей вакцинации, испугавшее россиян
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2021, утверждена форма медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией» и порядка ее ведения»
Приказ о новой форме сертификата опубликован на портале правовой информации.
Выглядит он теперь так:
- В левом верхнем углу размещается QR-код
- Далее идут данные о вакцинированном лице (ФИО, дата рождения, пол, место жительства:
- Паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис
- Указывается дата выдачи сертификата
Обязательны и сведения о самой прививке от ковида, ревакцинации, наличии противопоказаний. Также сюда вносят и сведения о перенесенном COVID-19 .
До 1 марта все сертификаты примут именно такой вид. Сформировать документ можно на «Госуслугах», в электронном формате на русском или английском языках. Тем, кому удобнее пользоваться реальным, а не виртуальным сертификатом, могут его получить в бумажном виде.
Кстати, ознакомившиеся с нововведением электронного сервиса могли заметить, что даты последующей вакцинации значительно приблизились. Ранее в Минздраве предупреждали о подобной ситуации: если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, сократятся и сроки. Но в данном случае произошел сбой программы, который прокомментировали в Министерстве здравоохранения так:
— Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале «Госуслуг». Все QR-коды будут восстановлены.
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12:54, 08.11.2021 1610