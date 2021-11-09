Бийск: Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов у россиян сократился на полгода

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Из-за сбоя программы произошло изменение дат последующей вакцинации, испугавшее россиян

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2021, утверждена форма медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией» и порядка ее ведения»

Приказ о новой форме сертификата опубликован на портале правовой информации.

Выглядит он теперь так:

В левом верхнем углу размещается QR-код

Далее идут данные о вакцинированном лице (ФИО, дата рождения, пол, место жительства:

Паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис

Указывается дата выдачи сертификата

В новом сертификате указаны все важные данные Фото: publication.pravo.gov.ru

Обязательны и сведения о самой прививке от ковида, ревакцинации, наличии противопоказаний. Также сюда вносят и сведения о перенесенном COVID-19 .

До 1 марта все сертификаты примут именно такой вид. Сформировать документ можно на «Госуслугах», в электронном формате на русском или английском языках. Тем, кому удобнее пользоваться реальным, а не виртуальным сертификатом, могут его получить в бумажном виде.

Кстати, ознакомившиеся с нововведением электронного сервиса могли заметить, что даты последующей вакцинации значительно приблизились. Ранее в Минздраве предупреждали о подобной ситуации: если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, сократятся и сроки. Но в данном случае произошел сбой программы, который прокомментировали в Министерстве здравоохранения так:

— Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале «Госуслуг». Все QR-коды будут восстановлены.

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12:54, 08.11.2021 1610

Бийский рабочий