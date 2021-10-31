Бийск: Из-за ремонтных работ в Бийске на два дня изменится схема движения автобусов

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Как сообщили в администрации города, будет перекрыт участок по улице Митрофанова в районе магазина «Клаксон»

31 октября с 10.00 в Бийске перекроют движение на перекрестке ул. Митрофанова – Промышленная – Красноармейская. Как сообщили в администрации, ремонтные работы займут два дня.

Автобусные маршруты, идущие через Зеленый клин, будут заходить в микрорайон, а затем следовать по улице Трофимова, сообщает «Бийскгортранс».

Так, движение автобусов по маршрутам 23,27,36,39,46,77 через микрорайон Зеленый клин будет осуществляться по следующей схеме:

в направлении конечного остановочного пункта «Кристалл»: ул.Гастелло — ул.Шадрина — ул.Трофимова — ул.Советская — разворот на перекрестке ул.Стахановская / ул.Советская, далее по схеме маршрута. Остановка транспорта в данном направлении будет осуществляться на остановке магазин «Магазин Олимпиец».

в направлении конечного остановочного пункта «Центр»: ул.Васильева — ул.Советская — разворот на перекрестке ул.Стахановская / ул.Советская — ул.Трофимова — ул.Шадрина — ул.Гастелло — без остановок до «ТЦ Модный», далее по схеме маршрута. Остановка транспорта в данном направлении будет осуществляться на остановке «Магазин Олимпиец», «Стахановская».

Администрация приносит извинения за доставленные водителям и пассажирам неудобства.

В нерабочие дни в Бийске изменится расписание движения трамваев и автобусов

15:31, 30.10.2021 1405

Бийский рабочий