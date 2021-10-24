Бийск: Из-за эпидобстановки в Бийске не будут проводить «Прогулки по старому городу»

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Последние мероприятия из серии «прогулок» должны были состояться в воскресные дни 24 и 30 октября

— Информируем, что организованные локации и экскурсии по ул. Советская не будут работать 24 и 31 октября в рамках городского проекта «Прогулки по старому городу», — сообщили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска.

Однако в управлении уточнили, что перекрывать улицу Советскую в эти два дня все равно будут — с 15.30 до 21.30, поэтому самостоятельно прогуливаться по улице в это время можно, не опасаясь движения автомобилей.

Добавим, что перекрытие улиц производят в границах ул. Советская от пер. Гилева до просп. Кирова и от ул.Советской до ул. Динамовской.

Напомним, это мероприятие проводится в старом центре Бийска каждое воскресенье, начиная с 29 августа. Здесь действует зона для пеших прогулок. Можно спокойно прогуливаться по улице, любоваться красотой ее зданий-памятников, архитектурной художественной подсветкой, принять участие в познавательных экскурсиях, смотреть на работы ремесленников.

В октябре улицу Советскую в Бийске вновь будут перекрывать по воскресеньям

18:17, 01.10.2021 1005

Бийский рабочий