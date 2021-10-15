Бийск: Из мэрии Бийска уходит заместитель главы города

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Александр Лебедев в скором времени покинет администрацию Бийска

На должность заместителя главы Бийска по вопросам ЖКХ опять ожидаются кадровые перемены.

Так, мэрию Бийска в скором времени покинет Александр Лебедев.

Александр Лебедев, заместитель главы г.Бийска по вопросам ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Фото: Анна Сабанова, БР

В администрацию города он пришел в октябре 2020 года. Таким образом, в должности замглавы города он проработал год.

Его предшественник, Олег Гузеев, продержался в этом кресле немногим более двух лет.

Олег Гузеев покидает кресло замглавы Бийска

15:36, 05.10.2020 7107

Александру Лебедеву — 61 год. В 2000-х он был директором МЭС Бийска. Потом работал в МЭС Новоалтайска, откуда и переехал в очередной раз в Бийск.

Как стало известно «БР», Александр Лебедев еще какое-то время проработает на своей должности. Его уход может быть связан с выходом на пенсию.

Кто займет освободившееся кресло замглавы, пока не уточняется.

Бийский рабочий