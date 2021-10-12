Бийск: Из Алтайского края отправили продукции на экспорт почти на 500 млн долларов

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Алтайскую продукцию чаще всего покупают в Казахстане и Китае

По данным Сибирского таможенного управления, объем экспорта продукции предприятий Алтайского края за первое полугодие 2021 года увеличился на 53 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Прирост составил 12,5%, достигнув значения в 478,3 млн долларов США.

В первом полугодии зафиксировано увеличение экспорта продовольственных, минеральных и топливно-энергетических товаров.

Исходя из географического положения основными торговыми партнерами Алтайского края являются Республика Казахстан и Китай. В прошлом году на эти приходилось почти 54% экспорта, рассказал Анатолий Нагонов, врио министра экономического развития Алтайского края.

За 7 месяцев 2021 года в эти государства было реализовано продукции на сумму 187 млн долларов США и 83,2 млн долларов США соответственно.

Большую часть экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства, а также продукция химической промышленности.

Устойчивые торговые связи сложились и с такими странами, как Узбекистан, Беларусь, США, Монголия, Германия, Украина, Иран. В числе стран-импортеров региональной продукции появляются и новые государства — Саудовская Аравия, Гонконг, Лаос, Катар, Кения, Швеция, Индонезия и другие.

Бийский рабочий