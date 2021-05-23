Бийск: Из-за подъема воды в реке Бии в Бийске закрыли понтонный мост

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Движение по мосту закрыли, но конструкцию пока не разбирают.

Как ранее сообщал «БР», с 8 утра за шесть часов Бия в районе Бийска поднялась еще на 16 сантиметров. Сейчас уровень воды в реке составил 452 сантиметров над нулем водомерного поста.

В связи с этим было принято решение закрыть понтонный мост. Как сообщает корреспондент «БР», машины, подъезжающие со стороны Заречья разворачивают. Пляж здесь сильно затопило, под воду ушли даже деревья у береговой линии. На спуске к мосту со стороны города установлена табличка: «Мост закрыт».

Еще в обед 22 мая мост работал и по нему ездили автомобили. Однако, как сообщают водители, уже утром конструкция была поднята на максимальном уровне.

Напомним, мост на Бии уже приходилось закрывать из-за большой воды 2 мая. Тогда течение реки буквально сносило мост, поэтому было принято решение о его демонтаже для пропуска паводковых вод.

Будут ли разбирать мост в этот раз неизвестно. Пока он стоит на месте и никаких работ на нем не проводится. Вероятнее всего, это будет зависеть от уровня воды в реке.

Бийский рабочий