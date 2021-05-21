Бийск: Из-за скандала с «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул

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Об этом он сам сообщил в сторис Instagram всем, кто ждет его появления на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ.

Известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев должен был приехать в Барнаул в субботу 22 мая. Программа этого дня предполагала мероприятия с его участием. В 9.00 он должен был приветствовать участников соревнований, а в 16.00 предполагалась его автограф-сессия и фотосессия. Губерниев должен был комментировать ход Кубка мира.

Однако вчера в его аккаунте появилось как всегда эмоциональное видео с извинениями к болельщикам и жителям Барнаула:

— Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, — бесценно! Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят. До скорой встречи. Я очень буду ее ждать! Ваш Дмитрий Губерниев!

Напомним, скандал с телеканалом «Матч ТВ» случился несколькими днями ранее, когда генеральный продюсер канала Тина Канделаки выступила с открытым письмом к алтайскому губернатору. Причина в том, что телеканал «Матч ТВ» проиграл конкурс за право на организацию трансляций этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Тендер выиграла тюменская телекомпания ООО «Регион Телеком», которая предложили цену ниже.

Министр спорта Алтайского края ответил на претензию Тины Канделаки

19:21, 19.05.2021 784

Бийский рабочий