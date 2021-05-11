Бийск: Из-за ветра и костров: в Алтайском крае за сутки произошло более ста пожаров

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Пожароопасная обстановка сохраняется по всей Сибири.

Весна в России — неизменно сезон природных пожаров. В первую очередь этому способствует погода. Кроме того серьезно усугубляет проблему, начало дачного сезона и сезона пикников. Зачастую причинами природных пожаров являются брошенные не затушенные костры, оставленные окурки и спички, сжигание сухой травы.

В длинные праздничные и выходные дни погода содействовала распространению пожаров от палов травы и не затушенных костров в более, чем 60 регионах России, в том числе в СФО. В 52 регионах России уже введен особый противопожарный режим, правилами которого категорически запрещено применение огня на любых природных территориях (на полях, дачных участках, в населенных пунктах, в степях, в лесах и т.д.).

Умышленно нарушают правила

В Алтайском крае впервые с начала года уровень пожарной опасности вырос до пятого класса, то есть до чрезвычайного уровня. Бийск 10 мая из-за погодных условий попадает в число территорий с высоким уровнем пожароопасности.

На территории края продолжает увеличиваться количества ежедневных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

— Жители края в условиях особого противопожарного режима умышленно нарушают правила пожарной безопасности при уборке придомовых территорий и садовых участков, позабыв про ответственность и опасность таких действий. Не остаются в стороне и фермерские хозяйства, которые продолжают сжигать прошлогоднюю траву на своих сельхозугодиях, — замечают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.

Так, 9 мая за сутки в регионе были потушены 116 пожаров, из которых 65 – ландшафтные.

Только в Рубцовске одновременно произошло три крупных возгорания сухой травы, общая площадь которых составила более 2 гектар. Сухая погода, сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению пламени, что привело к угрозе перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома. Длительное время потребовалось пожарным на ликвидацию возгорания. Большое количество сил и средств из соседних районов и даже из города Барнаула было затрачено на тушение.

Погода осложняет обстановку

В условиях сухой и ветреной погоды огонь от палов сухой травы переходит на лесные территории и создает сложную обстановку для населенных пунктов. Синоптики предупредили, что 10 мая в Алтайском крае порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Наибольшая площадь пожаров на 10 мая зафиксирована в Тюменской области, где действуют 30 пожаров на площади 9 364 га. Серъезный ландшафтный пожар произошел в Омской области: огонь с заболоченной территории пошел сразу в двух направлениях – в сторону деревни Каракуль, где сгорело 10 домов, магазин и еще 10 построек. Второй язык пламени направился в сторону леса, в результате чего возник лесной пожар.

Из-за большого количества пожаров многие города Сибири и Урала окутал смог. В Екатеринбурге жители жалуются на сильный запах гари. Дымка окутала небо, так что солнце утром едва заметно, сообщает e1.ru. На запах гари жаловались и жители Новосибирска.

Напомним, смог от пожаров доходил и до Бийска. 7 мая город накрыла дымка. В Минприроды пояснили, что причина этого — увеличившееся количество пожаров в крае и соседних регионах.

Смог в Бийске: в Минприроде назвали причины дымки над городами Алтайского края

16:02, 07.05.2021 1349

Предупреждают и наказывают

Авиалесоохрана напоминает, что за нарушение запрета на применение огня в лесах для граждан предусмотрен штраф 5 тысяч рублей, а за аналогичное нарушение на других природных территориях — штраф 4 тысячи рублей.

Если в результате нарушений правил пожарной безопасности возник лесной пожар, причинен значительный ущерб, то уголовное преследование может достигать 10-летнего срока лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

Ежедневно в Алтайском крае для не допущения и пресечения возникновения ландшафтных пожаров работают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. Патрульными группами за сутки было выявлено 28 пожаров (трава). По результатам работы органов пожарного надзора к административной ответственности привлечено 26 человек. Вид наказания — штраф.

МЧС предупреждает население, что при неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Бийский рабочий