Бийск: Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще ходить пешком

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Жители российских регионов стали реже пользоваться услугами общественного транспорта, говорится в исследовании аналитиков сервиса 2ГИС.

В 2ГИС отмечают, что режим самоизоляции, введенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, существенно сократил количество пассажиров общественного транспорта. Аналитики сравнили показатели построенных маршрутов с помощью сервиса 2ГИС в марте 2019 года с данными на март 2021-го.

Исключением из тенденции, как отмечают в 2ГИС, стали москвичи. Они искали маршруты на общественном транспорте в марте 2021 года на 12,08% чаще, чем два года назад. Метро, МЦК, МЦД позволяют добираться до пункта назначения без пробок.

Что касается поездок на машинах, то здесь аналитики зафиксировали рост по итогам марта 2021-го более чем в два раза в сравнении с первым весенним месяцем 2019 года. Аналитики отмечают, что маршруты на автомобилях в 2ГИС строят и владельцы машин, и пользователи сервисов такси и каршеринга.

Кроме того, в 2ГИС отметили, что за последние два года жители крупных городов России стали больше ходить пешком. Аналитики зафиксировали увеличение количества пеших маршрутов в миллионниках на 14%.

По словам медицинского директора сервиса «СберЗдоровье» Владислава Мохамеда Али, о росте интереса к пешим прогулкам говорит и увеличившееся количество обращений к ортопедам.

Специалист также назвал мифом распространенное мнение, что необходимо проходить ежедневно 10 тыс. шагов.

— Какого-то четкого количества «полезных» шагов не существует — это зависит от особенностей организма. Но тем не менее ходьба — отличный способ получения физической активности, во время которой оказывается благоприятная нагрузка на все органы. А, например, во время бега происходит ударная нагрузка, которая оказывает воздействие на позвоночник и суставы, что может быть небезопасно для неподготовленного человека.

Прогулка по городу: маршрут вдоль Бии, но не по набережной

14:05, 16.06.2020 13028

Бийский рабочий