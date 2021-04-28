Бийск: Из-за праздников в Алтайском крае изменили график выплаты пенсий за май

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Из-за майских выходных с 1 по 10 мая пенсионеры региона получат пенсии за раньше обычного.

В связи с майскими праздничными и нерабочими днями в Алтайском крае изменили график выплаты пенсий и других социальных выплат, установленных Пенсионным фондом Российской Федерации.

Тем, кому выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа, переведут деньги 29 апреля. Доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений. На почте праздничными днями будут 1 и 9 мая.

Добавим, что по данным Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, на 1 апреля 2021 года в Алтайском крае 735 216 пенсионеров.

Стало известно, кто получит прибавку к пенсии с 1 мая

14:47, 25.04.2021 675

Бийский рабочий