Бийск: Из-за проблем с расселением дома в Бийском районе возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц при расселении из аварийного жилья.

После видеообращения жителей поселка Боровой Бийского района, в котором жильцы аварийного дома сообщили, что администрация муниципального образования предоставила для их переселения помещение, не пригодное для проживания, региональный Следком начал процессуальную проверку.

По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Следователями проведен осмотр аварийного жилья, а также помещения, в которое планируется переселить людей. Сотрудники СК встретились с инициативной группой жильцов.

По данным следствия, в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом в поселке Боровой признан аварийным и подлежащим сносу в марте этого года. Однако он не вошел в перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы переселения. При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания.

В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. С жителями аварийного дома будет проведен личный прием, на котором руководство и следователи ведомства выслушают граждан для установления значимых для следствия обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Председатель СК возьмет на личный контроль дело жителей Бийского района

17:47, 11.04.2021 634

Бийский рабочий