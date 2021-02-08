Бийск: Из Португалии в Барнаул доставят лодки для Кубка мира по гребле на байдарках • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

0

В понедельник 8 февраля в Барнаул прибывает первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках.

В краевую столицу из португальского города Вила-ду-Конди 50 лодок привезет фура длинной 13,5 метров. В пути водитель провел две недели, преодолев более 8 тысяч километров.

Решение о предоставление лодок всем участкам соревнований было принято еще в 2020 году. Поскольку I этап Кубка мира 12-16 мая состоится в венгерском городе Сегед, а II этап 20-23 мая в Барнауле, транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки будет невозможно.

Добавим, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.

Бийский рабочий