Бийск: Иван Снежный: почему 25 ноября считается последним днем для свадеб

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25 ноября – последний день, когда можно играть свадьбы в 2021 году: на Руси считалось, что потом жениться можно только в конце зимы

25 ноября отмечается народно-христианский праздник Иван Снежный. В православии чтят память патриарха Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. К Иоанну можно обращаться, если у вас есть проблемы с финансами. При этом путешествовать 25 ноября категорически запрещено.

Что можно делать

В этот день принято делать добрые дела: заниматься благотворительностью и помогать нищим. Считается, что таким образом вы отдаете дань Иоану и его праведным делам. Ваши добрые поступки следует делать от лица умерших родственников – это поможет их душам на том свете.

Иоанну Милостивому молятся, если есть финансовые проблемы. Так как он покровитель бездомных и бедствующих, обязательно поможет и вам. Также можно помолиться ему о здоровье детей.

Если 25 ноября люди будут давать вам советы, то не пропускайте их мимо ушей. То, что вам скажут, обязательно будет полезным через некоторое время.

Этот день отлично подходит для крупных покупок. Можно потратить деньги на одежду, мебель или технику – все это будет вам долго служить.

Что нельзя делать

Старайтесь избегать конфликтных ситуаций 25 ноября. В этот день запрещено ссориться, испытывать гнев и сквернословить, иначе вы будете наказаны Иоанном. Будьте терпимы и добры даже, если разговариваете с человеком, который вас провоцирует.

Путешествия и переезды сегодня лучше отложить. Дальняя дорога может быть неудачной, а новое место не придется вам по душе. Перенесите поездку на следующий день.

День благоприятен для покупок, но не для всех. 25 ноября запрещено покупать обувь. Это может привести к неудачам в личной жизни.

Народные приметы на 25 ноября

На Ивана Снежного погода бывает холодной и ветреной.

К 25 ноября прилетают снегири и клесты, чтобы остаться на новом месте до весны.

Считается, что какая погода 25 ноября, таким будет весь декабрь.

Изморозь утром 25 ноября – к морозу вечером.

Если в этот день облака стоят низко, то похолодает.

Если 25 ноября идет снег, то весна будет холодной и поздней.

25 ноября именины празднуют: Александр, Борис, Владимир, Димитрий, Иоанн, Матвей и Константин. Считалось, что человек, рожденный 25 ноября, будет защитником слабых и обездоленных.

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17:51, 24.11.2021 822

Бийский рабочий