Бийск: IT-специалисты: глобальная цифровизация жизни ждет Алтайский край через 5-10 лет

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Об этом заявляют IT-специалисты, которые приняли участие в ежегодном масштабном IT-форуме.

В Алтайском крае IT-команда создала уникальную цифровую начинку для энергетических компаний. Специалисты предложили электрикам больше не лазить на столбы, для верхового осмотра.

— Это, как минимум, затратно и очень опасно. Наш подход с применением беспилотных летательных аппаратов помогает избежать риски, поберечь здоровье сотрудников и исключить отключение электроэнергии, – говорит директор IT-компании Вадим Гладышев.

Стоимость умной диагностики – 50 млн рублей. Половину суммы удалось получить за счет гранта Сколково, также существует краевая поддержка разработчиков.

Поработали алтайские IT-специалиты и в сфере медицины. В разгар пандемии они создали социально важный проект – сайт, где можно в режиме онлайн получить консультацию любого врача, как алтайского, так и московского.

— Уже сейчас люди выбирают информационные цифровые сервисы, которые делают жизнь проще и позволяют экономить время. Конечно, телемедицина не призвана конкурировать с реальным врачебным приемом, но у нее свои задачи, — говорит продакт-менеджер Александр Габов.

Стоимость этого проекта – около 3 млн рублей, так как разработка подобных сервисов удовольствие не из дешевых. О мерах поддержки подобных разработок шла речь и на алтайском IT-форуме, который прошел на базе классического вуза. Подробности в сюжете телеканала «Толк».

На улицах Бийска появятся билборды с фотографиями молодых ученых города

13:10, 05.10.2021 1641

Бийский рабочий