Бийск: Исследователи узнали, о чем мечтают российские мужчины

0

Качество жизни в понимании российских мужчин имеет конкретное воплощение.

О чем мечтают мужчины в России и что для них является важнейшими составляющими счастливой жизни, накануне 23 февраля узнали исследовании «Сбера». Данные опроса приводят РИА Новости.

Так, выяснилось, что большинству представителей сильного пола в нашей стране для жизни важна качественная медицина и образование, свое жилье, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом.

Всего 76% опрошенных россиян, ответили, что полностью или преимущественно удовлетворены жизнью. 89% респондентов сочли, что для этого нужно получить хорошее образование в университете, а 86 процентов мужчин уверены, что необходимо больше работать или сменить работу. Столько же респондентов видят возможность улучшить свою жизнь через участие в общественной жизни, а 78 процентов участников — через создание своего бизнеса. Наконец, две трети опрошенных уверены, что лучше жить и обеспечивать семью можно помогут правильные инвестиции.

Бийский рабочий