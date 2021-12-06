Бийск: Исследователи обнаружили в «омикрон»-штамме фрагмент генома человека

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Обнаруженная генетическая последовательность отсутствовала у ранее обнаруженных вариантах SARS-CoV-2

Новый штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций, присутствующих в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека, выяснила компания Nference. Исследование опубликовано в научном журнале OSF Preprints.

Обнаруженная генетическая последовательность отсутствовала у ранее обнаруженных вариантах SARS-CoV-2.

— Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, — рассказал РИА Новости руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

Он предположил, что модификация в себе несет не только более высокую заразность, но и легкое протекание заболевания. При этом ученые считают, что само заболевание будет протекать в легкой или бессимптомной форме.

Вероятнее всего, мутация образовалась в клетках легких или ЖКТ, поскольку именно они могут одновременно содержать как SARS-CoV-2, так и вирус простуды.

Вирусолог: «Омикрон»-штамм может закончить пандемию

12:23, 04.12.2021 847

Бийский рабочий