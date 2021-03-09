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Алтайский край

Бийск: Испекли блинчиков: бийчане жалуются, что снова остались без газа

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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Жители дома по улице Ударной жалуются на отсутствие газа.

Бийчане в сообществе «Инцидент Бийск» задались вопросом «Где газ?». Как сообщает подписчик группы, он проживает в доме по улице Ударной, в народе называемом Китайская стена.

— Утром решил испечь блинов к масленице, вопрос, газ вместе с Мишустиным уехал!?, — написал автор поста.

В комментариях подписчики сообщества предположили, что голубое топливо исчезло потому что газовоз не сумел подъехать к газгольдеру, так как управляющая компания не почистила возле него снег. 

Откликнулись и другие жители этого района, сообщив, что газа также нет и по улице Мартьянова.

— Звонили в 04. Сказали сегодня можно не ждать, завтра начнут решать вопрос. И не факт что этот вопрос решится в ближайшие дни, — написала одна из местных жительниц.

Напомним, что 2 марта стало известно, что сотни жителей Бийска остались без топлива. Тогда журналистам в справочной службе пояснили, газ появится только после того, как его привезут, только вот когда это случится не сообщили. После этого в Алтайском крае была начата проверка по факту длительного отсутствия газоснабжения.

Испекли блинчиков: бийчане жалуются, что снова остались без газа1

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13:41, 03.03.2021 1391

Бийский рабочий

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