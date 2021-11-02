Бийск: Испытано на себе: корреспондент «БР» отстояла очередь на прививку от COVID

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В связи с введением QR-кодов в больницах большие очереди. В одной из них постояла и корреспондент «БР»

Выходя из дома не за хлебушком, теперь с собой обязательно надо иметь QR-код. Заветный квадратик позволит пройти в большой торговый центр, ресторан и кафе, кино или театр. Те бийчане, которые до введения проверки кодов оставались не привитыми по своим личным мотивам и соображениям, решаются на прививку.

Можно, конечно, долго говорить о том, что «в театры не ходили и не будем, в ресторанах не ели – и не надо». Но мы живем в социуме: и рано или поздно понадобится доступ туда, куда без QR-кода не пускают.

Тем более, если ты – корреспондент городской газеты. Немного с опозданием от тех, кто все делает вовремя, пробуем привиться в самый пик — уже после введения QR-кодов.

Запись

Записаться, конечно же, проще всего через сайт «Госуслуги». Выбираем необходимую дату и время. Не обязательно в той больнице, к которой вы относитесь по прописке. Поставить вакцину от коронавируса можно в любой. Ориентируясь на самый ближайший день записи, выбираю третью городскую больницу.

Испытано на себе: ставим прививку от коронавируса Фото: Редакция "БР"

Забегая вперед, предупреждаем: время записи по сути не влияет на то, как скоро вы привьетесь. Это просто факт, возможность поставить вакцину в этот день и именно в этой больнице.

Испытано на себе: ставим прививку от коронавируса Фото: Редакция "БР"

Несмотря на то, что даже в самой больнице висят таблички, где утверждается, что «достаточно электронной записи», и в регистратуре стоять не обязательно, на деле все не так.

Очереди

Долгое ожидание – это то, к чему стоит сразу приготовиться, и выделить на визит в поликлинику минимум три часа. Сначала постоим в общей очереди в регистратуру. Маски надеты у всех, причем – правильно. Люди и сами не в восторге от такого тесного соседства. Кто-то не смог дозвониться до врача, и пришел в поликлинику, кто-то выбивает талон к «редкому» врачу. А кто-то так же, как и я, пришел ставить прививку ради «кюара». Говорить об этом не стыдно, у всех – свои мотивы.

– Побежали ставить прививку. Ну, хоть так, – рассуждает в очереди одна бабушка, обращаясь к соседке. – Я вот в ковидном полежала, так у меня сомнений никаких не было. Надо ставить. Я уже третью делаю.

Испытано на себе: ставим прививку от коронавируса Фото: Редакция "БР"

Совсем другой позиции придерживается пожилой мужчина, который в толпе почувствовал себя плохо. Попросил поставить еще лавку. Присел, заговорил:

– Прививка – это чистая необходимость. Загнали в такие рамки, в этот отстойник. Была бы возможность, я бы лучше кредит взял и нормальную вакцину поставил. Чем вот это вот все…

Осмотр

После очереди в регистратуру, берем плохо пропечатанную анкету. Слова еле видно. Уточняю у мужчины, который бодро ставит «галочки» в своем заявлении, что там, в графе написано?

– Да я и сам не понял. Ставлю, что «нет»!

И действительно, не понял ведь. И проставил галочки, что не собирается в ближайшее время «беременеть», «не кормит грудью» и тому подобное. Стертая надпись была заголовком: для женщин. Ну, не обманул все равно.

Испытано на себе: ставим прививку от коронавируса Фото: Редакция "БР"

Заполнив анкету на прививку, снова идем в очередь, теперь на осмотр в допрививочный кабинет. Здесь и те, кто ставит повторно, и те – кто в первый раз, как я. Много пожилых людей. Очередь движется не быстро, и контролируется сразу врачами из прививочного кабинета: сколько вакцин ставить на разморозку.

Испытано на себе: ставим прививку от коронавируса Фото: Редакция "БР"

Никаких «сюси-пуси», разъяснений и самого осмотра не последует. Все четко, системно, и поскорее. В только что сделанной карточке-листике делают пометку по вакцине. «Лайт» теперь только для повторных прививающихся, или для тех, у кого есть противопоказания к двухкомпонентной вакцине.

Прививка

У самого прививочного кабинета «пробки» наконец-то, заканчиваются. Медсестра не разговорчива: если вы не знаете, что вам ставят, когда повторно прививаться, что будет после прививки…Вы этого и не узнаете. Молча и четко втыкают вакцину в любую выбранную вами руку. Прикладывают ватку – и на выход.

Если вы современный пользователь «Госуслуг», не получите ничего. Все «само придет» в интернет-кабинет. В случае с двухкомпонентной вакциной – только после второй ее части.

Но в большинстве своем, бийчане идут с книжками профилактических прививок, чтобы данные занесли именно туда. Им кажется, так надежнее.

Против детей и бабушек: в Бийске слишком усердствуют QR-проверяющие

08:12, 01.11.2021 3290

Бийский рабочий