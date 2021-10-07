Бийск: Исчезающие виды животных и растений на Алтае охраняют в нацпарке «Сайлюгемский»

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Природоохранным организациям постоянно требуется помощь, но участие крупных компаний в программах сохранения природы – большая редкость.

22 сентября стартовала исследовательская экспедиция, организованная компанией «Эвалар» совместно с журналистами и членами Русского географического общества, а также блогерами — амбассадорами проекта «Блог-туры России». Экспедиция отправилась в национальный парк «Сайлюгемский» на Алтае.

Национальный парк расположен на границе с Монголией. Эти земли называют суровыми, так как в районе хребта Сайлюгем бывает не более 60 теплых дней в году, а зимой наступают морозы до -62 градусов. Однако именно здесь обитают высокогорные сообщества, которых больше в мире нет. Здесь водятся исчезающие виды животных и растений.

В нацпарке «Толку» рассказали, что природоохранным организациям России постоянно требуется помощь, но участие крупных компаний в программах по сохранению природы – большая редкость.

«Эвалар» с блогерами и журналистами проводит научную экспедицию на Алтае

09:42, 23.09.2021 1099

Сегодня нацпарку «Сайлюгемский» помогает российская фармацевтическая компания «Эвалар». Крупнейший производитель биологически активных добавок в стране спонсирует два крупных проекта по сохранению краснокнижных растений и животных. В ближайших планах создание экологической тропы на территории нацпарка.

— Более 5 лет мы готовились к проведению этих работ, и благодаря помощи компании «Эвалар» это стало возможным. Насколько нам известно, в компании накоплен большой опыт в фитотерапии и культивировании редких растений, именно поэтому мы заинтересованы в совместном сотрудничестве в части реализации проектов, сохраняющих уникальный растительный мир Алтая, – рассказал директор нацпарка Денис Маликов

Сейчас перед парком и бизнесом стоит важная задача по сохранению растения, занесенного в Красную Книгу России – родиолы розовой, которую в народе называют «золотым корнем». Также ученые надеются изучить состояние эндемика родиолы четырехнадрезной, известной как «красная щетка». Эти виды растений широко используются в народной медицине и нещадно уничтожаются человеком- люди приезжают и выкапывают растения с корнем чуть ли не в промышленных масштабах.

Национальный парк "Сайлюгемский" Фото: Андрей Минаев / "Комсомольская правда"

Сейчас благодаря поддержке «Эвалара» ученые фактически вручную посчитают, сколько родиолы осталось на территории национального парка и разберутся, насколько сильно она уничтожена человеком. После этого им предстоит решить, что делать с растением: спасать или охранять. Работа по подсчету начнется уже в 2022 году.

Еще одна важная совместная задача связана с аргали — самыми крупными баранами на планете, которые считаются видом «близким к уязвимому положению». Они тоже проживают на территории нацпарка.

От численности аргали во многом зависит судьба снежных барсов — вида, который находится на грани исчезновения. В России всего около 80 особей снежного барса, из них половина мигрирует по территории национального парка «Сайлюгемский». Постоянно здесь проживают около 20 ирбисов. Для самой редкой в мире кошки священный баран – кормовая база. Чем больше будет корма, тем лучше для ирбиса, объясняют сотрудники.

Данные о численности аргали точные. Подсчетами и изучением ученые занимаются круглый год. Но чтобы популяция аргали росла, необходимо изучить емкость пастбищ.

— Домашний скот и аргали пасутся на одних и тех же участках. Надо понять, насколько сильная конкуренция, сколько пастбища вместят домашних животных, сколько – аргали. И одна из наших совместных задач с «Эвалар» – провести исследования и понять, сколько того или иного вида домашнего скота мы можем содержать на каждом конкретном участке, а где лучше бы вообще не пастись домашнему скоту и отдать его только аргали. Это можно сказать только после комплексной оценки пастбищ», – объясняет Маликов.

Эти исследования масштабны и трудозатраты, поясняет эксперт, и займут точно пару лет. Далее их предстоит оформить в виде программ и рекомендаций, которые предстоит внедрить.

Эксперты нашли новый очаг обитания снежного барса на Алтае

17:25, 07.08.2021 2453

Бийский рабочий