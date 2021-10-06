Бийск: Ираида Спорная: что нужно сделать 6 октября, чтобы привлечь деньги

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Народный праздник Ираида Спорная отмечается 6 октября (по старому стилю – 23 сентября).

В православном церковном календаре это день почитания мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской. Другие названия праздника: Раиса, День Иоанна, Иоанн Предтеча, Оберег уголья печного. Спорной Ираиду прозвали из-за погоды, которую редко можно было предсказать в этот день. С 6 октября начиналась настоящая холодная осень.

На Руси для этого дня существовал интересный обычай. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и понаблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего было нельзя. «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся», — говорили в народе. А вот пересчитывать свои беды было и вовсе запрещено: говорили: «Сколько насчитаешь, столько и накликаешь». Зато старались привлечь удачу. Чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — в уплату труда, за проданный товар или на сдачу.

6 октября существовал также обычай заговаривать угли в русских печах. «Заговор на уголья» нашептывали хозяйки домов рано поутру. Это делалось для того, чтобы печи дольше сохраняли тепло, а хлеб и еда, поставленные в печь, хорошо пропекались, приготавливались и не подгорали. В заговоре были такие слова: «Печеным, матушка, пособи, с бабьей долей поровни! Уголь, золу и печенку на поде сохрани!»

Еще одной традицией этого дня была выпечка «наливушек» — открытых пирогов, похожих на современные ватрушки. Для наливушек отваривали картошку, толкли ее в пюре, которое щедро сдабривали маслом, молоком и яйцами до получения сметанообразной массы. Из ржаного теста раскатывали сочни, на середину наливали картофельную начинку, края сочня поднимали и немного заворачивали. Для детей часто выпекали сладкие наливушки, начинка которых состояла из творога, сметаны и меда.

Народные приметы на 6 октября:

Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.

Орехов много, а грибов почти нет, значит зима будет очень холодной.

Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко – зима будет ранней.

Считается, что на Ираиду Спорную нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить.

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09:37, 05.10.2021 656

Бийский рабочий