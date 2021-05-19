Бийск: Иов Горошник: народный календарь и приметы на 19 мая

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Народный праздник Иов Горошник отмечается 19 мая.

19 мая крестьяне садили горох и огурцы. Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам.

В этот день с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе. Считалось, что она в этот день обладает чудодейственной силой. Малышам разрешалось даже покувыркаться в траве. Так они больше «вберут» здоровья и силы. Крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы.

Роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил». Росу собирали и целители. Они вымакивали ее полотенцем, выжимали в сосуд и хранили. Затем в течение года прибегали к целебной влаге при изготовлении лекарств для больных.

Занимались на Иова и посевными работами. Делали это после заката, чтобы птицы не увидели и не поклевали семена. Процесс сопровождался заговорами на обильный урожай, защиту от нечистой силы и худого глаза. По народному поверью, всеми огородными работами в этот день лучше было заниматься женщинам – тогда урожая будет больше.

Народные приметы на 19 мая:

Утром стоит туман – осадков не будет.

Ясный день на Дениса — к урожаю огурцов.

Если ночью холодно – огурцов уродится мало, а если тепло, то много.

Если несколько дней по утрам была роса, а на Иова Горошника ее нет – погода переменится.

Если калина зацвела – настало время кукурузы, огурцов, тыквы и бобов.

Если на клене появились сережки – можно сажать свеклу.

Бийский рабочий