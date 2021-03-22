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Алтайский край

Бийск: Интерактивный макет корабля «Буран» установили в Алтайском крае

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Макет космического корабля установили в краевом центре для одаренных детей «Талант 22».

Корабль рассчитан на 12 человек и позволяет имитировать настоящий полёт. «Буран» станет частью образовательной программы «Астрономический полигон». Приобрести модель удалось благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка». Стоимость корабля – около 9 миллионов рублей, сообщают «Вести-Алтай».

— Внутри есть пульт управления. Запускается программа, мы посещаем планеты Солнечной системы, делается остановка, допустим, на Луне или на планете Земля. Корабль вибрирует, есть имитация того, что ты действительно летишь. Плюс мониторы, которые создают иллюзию того, что ты действительно находишься в космосе, — рассказала Татьяна Денисенко, руководитель центра «Талант 22».

Посмотреть, как работает космический корабль смогут не только дети, обучающиеся в центре, но и гости. Сейчас специалисты настраивают оборудование. Дополнит астрономическую площадку центра планетарий, который откроют рядом с кораблём.

«Буран» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы «Энергия – Буран». Первый и единственный космический полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа. В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа окончательно закрыта решением Совета главных конструкторов при НПО «Энергия».

Интерактивный макет корабля «Буран» установили в Алтайском крае 1

По итогам визита в Алтайский край Мишустин дал поручения для Минпросвещения

15:41, 16.03.2021 678

 

Бийский рабочий

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