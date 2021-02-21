Бийск: Инспекторы ГИБДД будут принимать участие в техосмотре автобусов

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Госавтоинспекцию наделили полномочиями по участию в проведении техосмотра автобусов.

Указ о внесении изменений в положение о ГИБДД МВД РФ подписал президент Владимир Путин.

В России с 1 марта меняется и порядок проведения техосмотра автобусов. Теперь он будет проводиться при непосредственном участии сотрудников ГИБДД. Чтобы его пройти, собственникам транспорта надо подать заявку оператору техосмотра, который вместе с Госавтоинспекцией внесет желающего в очередь и назначит день и час проведения осмотра автобуса.

При этом подписывать диагностическую карту будет не только эксперт-техник, но и сотрудник ГИБДД усиленной квалифицированной электронной подписью, поясняет «Российская газета».

Напомним, с 1 марта закон о техосмотре изменится для всех. С этого момента диагностические карты будут оформляться непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. Распечатываться на бумаге они будут только по желанию автовладельца. В ЕАИСТО станут загружать и фотографии автомобиля до и после проведения диагностики.

Примечательно, что накануне вступления в поправок в силу, на российских СТО, проводящих техосмотры, образовались очереди. Эксперты связывают это со стремлением водителей «купить» справку, как это нередко бывало прежде.

Бийский рабочий