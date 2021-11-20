ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: Инфляция в Алтайском крае стала выше, чем в Сибири и в России

Горняк22
5 часов Ago

1

На ускорение инфляции в крае влияет рост издержек производителей, связанный с ценами на мировых товарных рынках и расширение спроса

В октябре годовая инфляция в Алтайском крае увеличилась по сравнению с сентябрем до 10,12%. Это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России.

Как сообщают в Центробанке России, влияние на ускорение инфляции в крае оказывает рост издержек производителей, в том числе связанный с ценами на мировых товарных рынках, а также расширение потребительского спроса. Проинфляционное давление в сфере услуг оказало изменение порядка индексации тарифов на отдельные коммунальные услуги.

На продовольственные товары в этом году прирост цен составил 12,19%, на непродовольственные — 11,62%.

При этом наибольший прирост в цене в октябре 2021 года показала плодоовощная продукция — цена выросла сразу на 20,74%. Как пояснили в Центробанке, рост производственных издержек из-за повышения стоимости семян, удобрений и средств защиты урожая повлиял на увеличение темпов прироста цен на тепличные огурцы и помидоры.

Кроме того, повысился спрос на местный картофель со стороны регионов других федеральных округов, где урожай снизился из-за непогоды. Это привело к ускорению роста цен на корнеплод в крае.

В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года.

Инфляция в Алтайском крае стала выше, чем в Сибири и в России1

В Алтайском крае предлагают увеличить МРОТ до 16,6 тысяч рублей

14:45, 10.11.2021 1918

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России. — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России. Листай карточки и #Узнавай о воинской обязанности. Назад Вперед ИСТОЧНИК
Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району признан виновным в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Ветеринарно-санитарный эксперт Управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Поспелихинскому району признан виновным в получении взятки от предпринимателя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Жительница Егорьевского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Жительница Егорьевского района признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Внимание! Телефонные мошенники — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Внимание! Телефонные мошенники — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago
В социальных сетях и СМИ регулярно появляются сообщения о работе телефонных мошенников. Злоумышленники становятся изощреннее, используют психологические приемы воздействия, пытаясь...

Читать по теме:

ВТОПЕ: