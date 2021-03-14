Бийск: Информация о массовом отравлении детей в алтайской школе не подтвердилась

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о ситуации в школе № 128 города Барнаула.

Напомним, ранее «БР» сообщал, что более 140 школьников образовательного учреждения края пожаловались на недомогание и рвоту. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал, что работа по данному вопросу ведется совместно с федеральным Роспотребнадзором, правоохранителями, администрацией города Барнаула:

— Проведен целый ряд проверок. Факты о якобы отравлении детей в школе №128 не подтверждаются. Нет и не было никаких 140 или другого числа ребятишек, которые по каким-то причинам отравились, тем более в школьной столовой.

Отсутствие детей 11 марта в школе связано с разными причинами, это около 150 человек. Этот показатель не превышает численности отсутствующих по заболеваниям ОРВИ, по заявлениям родителей и так далее.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проинформировал, что проведен анализ обращений родителей, учеников в медицинский кабинет школы, скорую помощь, другие медицинские организации города. По его словам, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в службу скорой медицинской помощи учащихся этого образовательного учреждения: 4 случая в связи с травмой, 9 — функциональное расстройство ЖКТ, 4 — ОРВИ, 1 — гастроэнтерит, 1 — эпилепсия.

11 марта в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю были направлены два извещения по подозрению на острую кишечную инфекцию у детей, обучающихся в данном учебном заведении. Один ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение Городской больницы № 11 Барнаула, второй находится на амбулаторном лечении. На сегодняшний день, 12 марта, их состояние удовлетворительное. Кроме этого, на утро с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю определен круг контактных лиц — 63 человека, в том числе 58 детей и 4 педагога. На утро 12 марта осмотрены 54 человека, в том числе 51 ребенок и 3 преподавателя. У 45 человек признаков заболевания не выявлено, 9 имеют признаки вирусной инфекции. Все дети оставлены на дому для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях.

12-13 марта деятельность образовательной организации была приостановлена предписанием Роспотребнадзора для проведения профилактических мероприятий. С 15 марта школа возобновит работу. При эпидрасследовании проведена оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. Всё технологическое и холодильное оборудование пищеблока находится в исправном состоянии. Проведена оценка меню, запрещенных блюд в питании детей не выявлено, фактический рацион соответствует утвержденному меню. Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии.

Однако, случаем уже занялись региональная прокуратура и СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В Алтайском крае более 140 школьников пожаловались на признаки отравления

18:52, 11.03.2021 584

Бийский рабочий