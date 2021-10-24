Бийск: «Интимный тренер» из Барнаула нашла жениха на шоу «Давай поженимся»

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По признанию девушки, больше всего она боялась «стёба» Ларисы Гузеевой и несерьезного отношения к своей профессии

34-летняя жительница Алтайского края с необычным именем Линда приняла участие в выпуске программы «Давай поженимся» на Первом канале, который вышел в эфир 22 октября. Да не просто приняла участие, а именно она стала избранницей 48-летнего Максима. Девушка понравилась ему не только своим взглядом на мир, но и тем, что они работают «в одной сфере».

Привлекательный Максим, который понравился и двум другим участницам программы, основатель фонда для женщин с пониженным либидо, автор нескольких книг на эту тему. Линда понравилась ему искренностью и тем, как она рассказывала о своей профессии.

Уроженка Барнаула учит женщин интимной гимнастике, а также основам женского здоровья, а подрабатывает репетиторством английского языка, причем, ведет уроки как у малышей, так и у взрослых. Но вот основная ее работа – тренинги, они исключительно для женщин. Она учит как вернуть «огонек» в отношения уставших друг от друга супругов, помогает женщинам разобраться в своих эмоциях и желаниях. Хотя, по признанию девушки, интимные техники, в браке не должны выходить на первый план, например, хорошо, если женщина умеет вкусно готовить, мужчина всегда такое оценит.

— На передачу меня пригласили. Редактор нашла меня в Инстаграме. Поначалу я не поверила, что это действительно редактор программы «Давай поженимся» — уж очень мало у нее подписчиков, фото. Но позже мы созвонились, долго общались. И хотя сомнения по поводу участия у меня были, я все же решилась на эту авантюру, — поделилась Линда со своими подписчиками в Instagram. — Сомнения мои были связаны с тем, что мне не хотелось оказаться в ситуации, где ведущие стебутся, достают из тебя все личное и искажают это ради охватов.

По признанию Линды, больше всего ей понравилась Лариса Гузеева, хотя именно ее шуток она опасалась:

— Лариса оказалась классной, мудрой женщиной. А стёб, которого я ждала, так и не состоялся. Мне стало понятно, будет стёб или нет — зависит от героев. Если ты адекватный, с головой на плечах, то с тобой ведут себя адекватно.

После недолгих размышлений главный герой программы выбрал жительницу Алтайского края, объяснив это тем, что ему «понравилась ее философия, взгляд на жизнь, и он хотел бы и дальше общаться с ней и говорить на общие темы».

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16:09, 15.10.2021 3188

Бийский рабочий