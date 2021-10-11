Бийск: Импортные духи в России могут подорожать в два раза

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Кроме духов в список товаров, на которые могут быть повышены импортные пошлины, войдут еще вино и пиво.

Розничные цены на духи, туалетную воду и прочую декоративную косметику в российских магазинах могут увеличиться более чем на 50%, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Это может произойти, если правительство повысит пошлины на импорт этих товаров из Европы. СМИ сообщили, что этот вариант в действительности рассматривается российскими властями в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок стали из России.

Сейчас действующая импортная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5%. А запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно, пояснила финансист.

Кроме духов, туалетной воды и декоративной косметики в список товаров, на которые могут быть повышены импортные пошлины, войдут еще вино и пиво.

Сейчас импортная пошлина на вино составляет 12,5%, на пиво безалкогольное 0,1 евро/литр, на пиво солодовое 0,018 евро/литр. При введении «санкций» на стадии уплаты таможенных сборов при ввозе товаров рост стоимости вина может составить около 11%, если ставки пошлины увеличат до 25%, и более 15%, при ставке пошлины 30%, сообщила эксперт.

При этом специалист считает, что повышение цен на духи и косметику сильнее скажется на потребителях, чем удорожание вина и пива, так как доля импортного пива на отечественном рынке незначительна, а любители европейского вина в крайнем случае могут перейти на вина из Латинской Америки или из Грузии.

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14:12, 09.10.2021 596

Бийский рабочий