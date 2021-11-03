ГОРНЯК22 03.11.2021
Алтайский край

Бийск: Иларионов день: народный календарь и приметы на 3 ноября

Горняк22
5 часов Ago

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Народный праздник Иларионов день отмечается 3 ноября.

Считалось, что именно с Илларионова дня начинает заметать пороша. «Первая пороша — не путь», — говорили по этому поводу в народе. Дело в том, что первые пороши заметали по ночам, когда погода уже была морозной, а днем землю прогревали последние лучи осеннего солнышка, поэтому зачастую все еще было грязно.

На Илариона осматривали деревья. Если листья с них опадали не полностью, то ожидали холодную зиму. Основной же приметой было выпадение снега. Если он выпадал на сырую землю и при этом не таял, то весной стоило было ждать раннего цветения подснежников. Если снег ложился на мерзлую землю, то следующий год обещал быть богатым на урожай зерновых.

Народные приметы на 3 ноября:

  • Если 3 ноября стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.
  • Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.
  • Если на Иларионов день снег выпал и не растаял на деревьях, значит не растает и на земле.
  • Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.
  • Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.
  • Если дым поднимается столбом, то погода скоро наладится.
  • Если к Иларионову дню не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.
  • В этот день на дороге можно запросто воочию увидеть ведьму, русалку, а то и самого черта.
  • Нельзя в этот день собираться в дорогу – это сулит несчастье.

Иларионов день: народный календарь и приметы на 3 ноября1

На Алтайский край надвигается резкое похолодание и снегопады

06:43, 02.11.2021 1012

Бийский рабочий

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