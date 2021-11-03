Бийск: Иларионов день: народный календарь и приметы на 3 ноября

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Народный праздник Иларионов день отмечается 3 ноября.

Считалось, что именно с Илларионова дня начинает заметать пороша. «Первая пороша — не путь», — говорили по этому поводу в народе. Дело в том, что первые пороши заметали по ночам, когда погода уже была морозной, а днем землю прогревали последние лучи осеннего солнышка, поэтому зачастую все еще было грязно.

На Илариона осматривали деревья. Если листья с них опадали не полностью, то ожидали холодную зиму. Основной же приметой было выпадение снега. Если он выпадал на сырую землю и при этом не таял, то весной стоило было ждать раннего цветения подснежников. Если снег ложился на мерзлую землю, то следующий год обещал быть богатым на урожай зерновых.

Народные приметы на 3 ноября:

Если 3 ноября стоит ясная погода и небо чистое, то температура будет падать.

Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.

Если на Иларионов день снег выпал и не растаял на деревьях, значит не растает и на земле.

Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.

Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.

Если дым поднимается столбом, то погода скоро наладится.

Если к Иларионову дню не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.

В этот день на дороге можно запросто воочию увидеть ведьму, русалку, а то и самого черта.

Нельзя в этот день собираться в дорогу – это сулит несчастье.

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06:43, 02.11.2021 1012

Бийский рабочий