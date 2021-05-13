Бийск: Яков Тёплый: какие приметы 13 мая указывают на погоду наступающего лета

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Народный праздник Яков Теплый отмечается 13 мая (по старому стилю – 30 апреля).

В православном церковном календаре это день почтения памяти апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. Другие названия праздника: «Яков/Иаков», «Яков/Иаков Апостол». Тёплым день прозвали за то, что в это время после затянувшихся холодов наступало тепло.

На Руси день Якова Теплого был грустным для парней и девушек, которым не терпелось вступить в брак. Наступал последний день апреля по старому стилю и прекращалось всякое сватовство, потому что вступала в силу самая главная весенняя свадебная примета – «в мае жениться – всю жизнь потом маяться». Даже само предложение о вступлении в брак, прозвучавшее в майские дни, расценивалось как обида невесте и всей ее семье. Плохо думали и о тех, кто все же решился жениться и ведет подготовку к свадьбе.

Этой примете есть простое бытовое объяснение. Жизнь наших предков была тесно связана с природой, от нее и зависела. Такие праздники, как рождение и свадьба (т.е. рождение новой семьи) на Руси было принято отмечать с особым размахом, потому что считалось, что чем лучше накрыты праздничные столы, чем лучше накормлены и напоены гости, чем шире размах гуляния и чем дольше продолжается праздник, тем счастливее и благополучнее в жизни будет родившийся или вновь созданная семья.

А на май приходился самый разгар сельскохозяйственных работ. По этому поводу говорили: «Один майский день может год накормить». Понятное дело, что пропускать это время, тратя его на праздность, было никак нельзя. Кроме того, о каких угощениях могла идти речь, когда все мясо было съедено в Мясоед да в послепасхальные дни, жито ушло в сев, да и в закромах было шаром покати. Оттого и пошла примета что «в мае что родиться, что жениться – всю жизнь промаяться».

Народные приметы на 13 мая:

Ясный чистый небосклон на восходе – лето будет теплым.

Какая погода с утра, таким и лето будет.

Если днем идет дождь, но день теплый – уродится зерно.

Дождь на Якова Теплого предрекает много свадеб по осени.

Теплый вечер и южный ветер предвещают богатый хлебород.

Тихая теплая звездная ночь – к урожайному лету.

Если звезды прячутся – скоро начнется дождь.

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16:10, 12.05.2021 2831

Бийский рабочий