Бийск: Яков Дровопилец что обязательно нужно сделать 22 октября

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Народный праздник Яков Дровопилец отмечается 22 октября.

В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Во-первых, летом всегда хватало и других забот, а во-вторых, считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки. Древесина летней заготовки была сырая, соковая, более подверженная гнили.

Нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придет, крупицу пришлет», — говорили в народе.

Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. «Гости на печь глядят, видно, каши хотят», — шутили по этому поводу наши предки. Но говорили и так: «На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была». И добавляли: «Заварил кашу, так не жалей масла».

Народные приметы на 22 октября:

Если на Якова с утра пойдет дождь, то к вечеру снег сугробами лежать будет.

Если 22 октября выпадет снег, то год пройдет удачно.

Если на Дровопильца снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней.

Если снег падает и тает, то урожай не удастся.

В этот день появились сосульки, значит осень будет долгой.

Если образовалась гололедица, значит скоро будет дождь.

Если лиственница не растеряла свои иголки, а вишня не уронила листочки, следовательно, снег не выпадет, а если и ляжет на землю, то растает.

Если лук имеет «одежки» больше прежнего, то зима будет холодной.

Слишком пушистый заяц предвещает скорую крепкую зиму.

В этот день нужно избегать ссор.

Бийский рабочий