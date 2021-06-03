Бийск: Ягодка к ягодке: что нужно успеть сделать для хорошего урожая садовой клубники

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Садовая клубника и земклуника уже вовсю цветет на участках бийских дачников

Вершки и корешки

Приобретая саженцы клубники в магазине или получая их в дар от соседей по даче, обращайте внимание на вершки и корешки. У растения должно быть не менее трех листочков, зеленых и здоровых (без пятен и повреждений). Длина ниточек-корешков – 5-7 см. Толщина рожка (основание побега) – не менее 7-8 мм. Чем рожок толще, тем крепче будет растения и лучше урожай.

Посадка по всем правилам

Выкопайте лунки глубиной 8-10 см, сделайте внутри небольшой холмик. Полейте отстоянной водой из рассвета 500 мл на кустик. Когда вода полностью впитается, поместите саженец на холмик, аккуратно расправив корни. Внимание: сердечко (место роста) должно находиться на уровне почвы! Если слишком заглубить сердечко, оно может начать подгнивать, если наоборот – подсыхать. Засыпьте кустик землей и обильно полейте.

Идеальное место

Клубника любит солнышко, но не пекло. Оптимальное место для плантации – недалеко от невысоких ягодных кустарников. От них на грядки будет падать негустая тень, защищая растения от палящих лучей солнца. Хорошо плодоносит ягода на местах, где раньше росли горох, чеснок, петрушка. А вот после картофеля и томатов сажать клубнику не стоит: в почве скапливается много грибков, способных погубить плантацию.

Плодородный грунт

Земля, на которой вы собираетесь выращивать клубнику, должна быть легкой и плодородной. Перед посадкой внесите в почву органические удобрения: навоз или перегной – 10-12 кг на метр земли. Кроме того, любая почва нуждается в минеральных удобрениях (фосфорно-калийных): 1 ст. ложки на метр. А вот подкармливать ягоду добавками с хлором нельзя: они негативно влияют на растение.

Грядки в порядке!

Клубнику лучше высаживать рядками на грядки высотой 5-7 см. Оптимальная ширина грядки – 50-60 см. Зазор между кустиками – 25-30 см.

Чтобы спасти ягодные грядки от сорняков, можно использовать нетканый материал. Расстелите на грядку волокно, края засыпьте землей. В местах высадки клубники сделайте небольшие крестообразные надрезы.

Перед урожаем

Плантации садовой земляники рыхлим, удаляем усы и сухие, пожелтевшие листья. Перед рыхлением подкармливаем мочевиной (из расчета 25-30 г на метр земли) или аммиачной селитрой (30-40 г на метр), удобрение заделываем в почву и мульчируем торфом. Отличная подкормка для садовой земляники – конский перегной. Он более рыхлый, нежели коровий, отлично держит влагу. Землянике это понравится, и она даст большой урожай.

В июне у ягодных кустарников и плодовых деревьев начинается активный рост вегетативных побегов и завязей.

Поливаем их редко, но обильно. Еще лучше – использовать раствор навозной жижи (1 часть коровяка на 1 частей воды) или птичьего помета (1:20). Поливаем по бороздам или мелко нарезанным по склонам канавкам.

После полива для предотвращения испарения влаги почву мульчируем тонким слоем торфа, свежескошенной травой. Можно взять и свежие опилки – но при разложении они резко снизят в почве количество доступного для растений азота. Чтобы восстановить этот баланс, одновременно с опилками вносим аммиачную селитру или сульфат аммония из расчета 20-30 г на метр.

Вторая пошла: невероятно рано поспевает на Алтае садовая клубника и земляника

08:05, 29.05.2020 5240

Бийский рабочий